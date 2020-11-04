شكرا لبحثكم عن خبر هادي يرفض مقترح التشكيل الحكومي الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ، رفض مقترح التشكيل الحكومي الجديد، والمزمع اعلانها قريبًا؛ تنفيذًا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في نوفمبر 2019.

وقالت المصادر إن الرئيس هادي أبلغ هيئة مستشارية رفضه للتصور الخاص بالتشكيل الحكومي، خلال اجتماعه بهم الأحد الماضي".

ونقلت المصادر عن الرئيس هادي قوله، إن مقترح تشكيل الحكومة الجديد "يفتقر لتقسيم عادل للحقائب الوزارية، ويجب اختيار الكفاءات وفقًا لاتفاق الرياض".

ودعا الرئيس هادي، لوضع تصور لأولويات الحكومة، تتوافق عليه كل الأطراف، وفق ما نقل الصحفي احمد الحاج

وكان الرئيس هادي قد عقد لقاءً موسعًا بحضور نائبه علي محسن الأحمر مع رئيسي الوزارء، ومجلس النواب؛ لبحث مسودة اتفاق الرياض، ونتائج المشاورات التي أجريت مع القوى السياسية؛ بهدف تشكيل الحكومة الجديد.