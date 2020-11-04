شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 04/تشرين الثاني/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مدغل بمأرب تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.