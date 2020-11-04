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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بكمين للمقاومة في الصومعة بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
نصب أفراد المقاومة الشعبية كميناً محكماً استهدف طقماً لميليشيات الحوثي الانقلابية في إحدى مناطق مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن أفراد المقاومة بجبهة الحازمية مديرية الصومعة نصبوا، الثلاثاء، كميناً محكماً استهدف طقماً تابعاً للمليشيا بالقرب من موقع شاردة في منطقة ذي مضاحي.
وأشارت المصادر إلى أن الكمين أسفر عن إعطاب طقم ومقتل كل عناصر المليشيات الذين كانوا على متنه.
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