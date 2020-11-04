تقدم كبير لقوات الجيش في الحزم بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

أحرزت قوات الجيش ورجال القبائل، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، تقدماً ميدانياً تمكنت خلاله من تحرير وتأمين مواقع مهمة شمال غرب معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت من تحرير وتأمين مواقع "خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة"، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي غرب معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة مع المليشيات الحوثية الموالية لإيران.

كما أحرز الجيش تقدماً ميدانياً جديداً في اتجاه وادي المهاشمة ومرتفعات جنوب غرب معسكر الخنجر وتأمين المعسكر بشكل شبه كلي.

ولفتت المصادر إلى أن المعارك العسكرية والضربات الجوية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات وجرح آخرين، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للمليشيات.