قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في رازح بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 04/تشرين الثاني/2020، مواقع حوثية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربي السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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