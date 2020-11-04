شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تدفن جثامين 30 قتيلاً نصفهم قيادات خلال ساعات (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، جثامين العشرات من قتلاها، نصفهم قيادات، وهو ما يكشف عن سقوط عدد كبير من القيادات بجبهات القتال.



وأكدت مصادر محلية أن المليشيات شيعت ودفنت قتلاها في محافظات صنعاء وعمران وحجة وذمار وإب، دون أن تسجل محافظة صعدة (معقل المليشيات) أي قتيل ليومنا هذا.

وفيما يلس جميع قتلى المليشيات، الذين شيعتهم الثلاثاء، كلاً على حدة، نبدأها بأسماء القيادات، وهم كالتالي:

1 - العقيد/ سفيان صالح منصر المراني

2 - العقيد/ يونس حسين عبدالله العمدي

3 - العقيد/ عبدالله أحمد يحيى سليمان

4 - الرائد/ عبدالملك محمد صالح حيدره

5 - النقيب/ كمال عبدالله علي هاشم

6 - النقيب/ أحسن علي محمد المحاقري

7 - النقيب/ أمجد عبدالله حزام الشاحذي

8 - النقيب / سليم ناصر أحمد أبو حاجب

9 - النقيب/ نجيب عبده جبه

10 - المقدم/ محمد علي أحمد عبده السمعولي

11 - الملازم أول/ أحمد عبده محمد الذاهبي

12 - الملازم أول/ عبدالله طه محمد المحاقري

13 - الملازم أول/ علي محمد يحيى التالي

14 - الملازم أول/ حسان علي الأدبعي

15 - الملازم ثاني/ رسام محمد أحمد العري

ووفقاً للفريق الراصد، فإن المليشيات الحوثية شيعت أيضاً، منذ صباح الثلاثاء وحتى الظهيرة، جثامين 15 قتيلاً من عناصرها، في محافظات صنعاء وعمران وحجة وذمار وإب والبيضاء.

وبحسب فريق الرصد الخاص بوكالة "خبر"، فإن أسماء قتلى المليشيات من العناصر، كالتالي:

1 - محمد قايد علي حسن السمعولي

2 - طارق حسن محمد يحى السمعولي

3 - مختار أمين عبدالله السمعولي

4 - مهيب زيد الشجني

5 - عبدالله فهد المرامي

6 - أيمن محمد الجميلي

7 - نجم الدين محمد الديلمي

8 - علي أحمد علي الشامي

9 - برهان علي يحيى سليمان

10 - صالح أحمد أحمد شراح

11 - عواد حميد علي سليمان

12 - محمد علي محمد الهادي

13 - عبدالعظيم علي محمد الهادي

14 - مراد مهدي معيض

15 - وليد العماد