شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحملة الطبية لمركز الملك سلمان لجراحات القلب المفتوح تجري 63 عملية جراحية في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 17 عملية جراحية منها عمليتين لجراحة القلب المفتوح و15 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في جمهورية اليمن، ليصل إجمالي العمليات المنفّذة حتى الآن 63 جراحة.



وبحسب وكالة "واس" تأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والوقوف إلى جانبهم في عدد من الدول المحتاجة.

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