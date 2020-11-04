حاكم عدن يلتقي رئيس بعثة الصليب الاحمر بالعاصمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ لملس يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية الصليب الأحمر بالعاصمة عدن

عدن - خاص

بحث الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، مع السيد عبدالرحمن عيسى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر - مكتب عدن، جُملة من القضايا المتعلقة بنشاط البعثة في عدن.

وناقش اللقاء الذي حضرته الأستاذة أسماء الفاطمي وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدراء عموم مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل، تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشاريعها في العاصمة، وأبرزها تدخلها في مواجهة جائحة كورونا وإسهامها مع الشركاء المحليين والمنظمات الدولية المقابلة في الحد من انتشار الوباء وتوفير أدوات ومستلزمات الوقاية منه، وكذا دورها في بناء قدرات الكادر المحلي استعدادا لمواجهة أي موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

واستعرض السيد عيسى أبرز المشاريع التي تعمل اللجنة عليها في العاصمة عدن والتي تتمثل في مشروع التأهيل الجسدي الذي يتضمن عدداً من الأنشطة، وأبرزها إنشاء عيادة الكراسي المتحركة في مديرية المنصورة والتي تختص بتصميم كراسي متحركة بحسب احتياج الحالة .

في ختام اللقاء عبّر محافظ العاصمة عن سعادته باللقاء وبما سمعه من رئيس وقيادات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موجها مدراء المكاتب المعنية بالتعاون مع بعثة اللجنة وتسهيل أي صعوبات تواجهها.