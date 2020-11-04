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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخص وإصابة آخر برصاص مسلح قبلي في الرضمة بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل وأصيب شخصان برصاص مسلح قبلي من عزلة حارة الحيدري بمديرية الرضمة، (شمال غربي اليمن)، إثر خلاف على قطع أرض.
وأكدت مصادر محلية مقتل مواطن يدعى "محمد أحمد يحيى الحدي"، وأصيب آخر من قبيلة "آل الحدي"، مساء الاثنين، برصاص مسلح من قبيلة "آل محمود" بمديرية الرضمة، على الحدود الشمالية لمديرية دمت التابعة إداريا محافظة الضالع.
وذكرت المصادر أن خلافا نشب بين الطرفين على خلفية قطعة أرض تنازعا عليها، تطور إلى مواجهات مسلحة اسفرت عن سقوط قتيل وإصابة آخر.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية انفلاتا أمنيا وفوضى أدت إلى ارتفاع نسبة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسرقات.
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