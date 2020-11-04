شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء عملية تزويد محطات حكومية في مدينة عدن بالوقود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن بدأت يوم الأربعاء، 04/تشرين الثاني/2020، عملية تزويد محطات بالوقود في عدن عقب انقطاع دام أيام.

وقال شهود عيان إن ناقلات الوقود شوهدت وهي تزود محطات حكومية في الشيخ عثمان والمنصورة بالوقود. وكانت مدينة عدن قد شهدت أزمة وقود خانقة خلال الايام القليلة الماضية.

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