شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواطنون غاضبون يقطعون عددا من شوارع تعز احتجاجا على تردي الوضع الأمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ تعز أقدم مواطنون غاضبون، اليوم الأربعاء، 04/تشرين الثاني/2020، على قطع شوارع في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين غاضبين قطعوا شارع العواضي وشوارع أخرى في المدينة احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية. وطالب المواطنون الأجهزة الأمنية بالتحرك الجاد لضبط مثيري الفوضى داخل المدينة.

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