إب.. وفاة مواطن دهسا بطقم المشرف الحوثي لمديرية النادرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ إب

توفي احد المواطنين إثر تعرضه لدهس بطقم عسكري يتبع المشرف العسكري لدى مليشيا الحوثي على مديرية النادرة، التابعة إداريا محافظة إب (وسط اليمن).



وذكر شهود عيان ان سائق الطقم العسكري التابع للقيادي الحوثي المدعو "أبو فتح الصعدي"، المعيَّن من المليشيا مشرفا عسكريا لمديرية النادرة، دهس المواطن "صبري عبدالله أحمد العميسي"، وسط سوق المدينة عاصمة المديرية.

وتوفي "العميسي" بعد لحظات من تعرضه للدهس، وفقا لشهود العيان، بسبب السرعة الجنونية التي كان ينطلق بها سائق المركبة العسكرية الحوثية وسط مدينة مكتظة بالمارة.

واستنكر الحاضرون السرعة الجنونية لعناصر المليشيا الحوثية اثناء قيادة المركبات وعدم اكتراثها لأرواح المدنيين.

وطالب ذوي الضحية تسليم السائق إلى الجهات المختصة وتقديمة للعدالة معتبرين مثل هكذا جرائم لا تقل شأنا عن "القتل العمد"، خصوصا مع تزايد الجرائم المماثلة في مختلف مديريات المحافظة.