مناقشة عدد من القضايا والمشاكل البيئية بوادي وصحراء حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء ضم مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت والصحراء المهندس عمر بن شهاب وعميد كلية العلوم البيئية والبحار بجامعة حضرموت ،اليوم، عدد من القضايا والمشاكل البيئية بوادي حضرموت والصحراء كالتلوث بأنواعه والتغيرات المناخية والتصحر والمخلفات الطبية والبلاستيكية ومشاكل المياه.



وأقر اللقاء عقد شراكة بين الجانبين لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين والاستفادة من أبحاث التخرج لكافة الباحثين في معالجة المشاكل البيئية بوادي حضرموت.

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