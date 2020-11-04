شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إصابة 3 أطفال بقصف حوثي شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 تعز - الخليج 365 أصيب 3 أطفال، اليوم الأربعاء، بنيران مليشيات الحوثي شرق تعز، وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 3 أطفال أشقاء أحدهم حالته خطيرة جراء سقوط قذيفة لمليشيا الحوثي الانقلابية على منزلهم في حي الخير شرق مدينة تعز. وتتعمد مليشيا الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية في تعز وعاصمة المحافظة.

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