وكيل أول محافظة تعز يزور جرحى الجيش والمدنيين في مستشفى الثورة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 تعز - الخليج 365 قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم، بزيارة لجرحى القوات الحكومية الذين يتلقون العلاج بمستشفى الثورة العام في المدينة.

وخلال الزيارة اطمئن المخلافي على صحة الجرحى ووجه القائم باعمال رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحيم السامعي بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء. وعبر الجرحى عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تزيد من معنوياتهم وأن جراحاتهم تهون امام اداء واجبهم الوطني مؤكدين استعدادهم حال تماثلهم للشفاء بالعودة الى مواقعهم للدفاع عن تعز .

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