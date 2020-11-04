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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة.
وأفادت مصادر محلية في التحيتا، أن الأحياء السكنية في المدينة تعرضت لقصف بقذائف الهاون عيار 82 وعمليات إستهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من الحوثيين.
وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي كان بصورة عشوائية، وقد سبب خوفًا ورعبًا في أوساط الأهالي، مما قد ينذر بنزوحهم.
وتعاني مختلف مناطق الحديدة لعمليات إرهابية من مليشيات الحوثي بشكل يومي مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.
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