مليشيا الحوثي تجدد قصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي الإجرامية، قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في مركز مدينة حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
وقال مصدر محلي، إن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية الأحياء السكنية الجنوبية والشرقية لمركز مدينة حيس، بصورة همجية، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة على منازل المواطنين.
وأضاف المصدر، أن القصف والاستهداف الحوثي سبب حاله من الخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم.
هذا ورفعت المليشيات الحوثية من خروقاتها في حيس، إذ قامت باستقدام تعزيزات عسكرية واستحداث وحفر خنادق جديدة لاستهداف المدينة.
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