المشتركة تخمد محاولة تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوب الحديدة، وكبدتها خسائر كبيرة جراء خروقاتها للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة المرابطة في مفرق سقم جنوب حيس اشتبكت مع عناصر حوثية حاولت اختراق نقاط التماس. وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة حسمت الاشتباكات وأجبرت المليشيات على التراجع بعد تلقيها خسائر كبيرة في صفوف عناصرها المتسللة. وكانت القوات المشتركة قد رصدت يوم أمس، استحداثات عسكرية جديدة لمليشيات الحوثي في ذات المديرية وتعاملت معها بنجاح.

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