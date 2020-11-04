أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وهي كالتالي:

بن ياسر يناقش احتياجات مديرية حات https://www.elyamnelaraby.com/511383/ إلغاء فعالية "تيدكس" المزمع انعقادها في سيئون https://www.elyamnelaraby.com/511410/ القوات الحكومية تفكك شبكة عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي شمال تعز https://www.elyamnelaraby.com/511420/ "بسبب الوقود".. أطباء بلا حدود: 209 حالات إصابة بحروق في ذي السفال في إب https://www.elyamnelaraby.com/511421/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/511371/ أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/511372/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/511373/ تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/511376/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/511375/

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