"بسبب الوقود".. أطباء بلا حدود: 209 حالات إصابة بحروق في ذي السفال في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

إب - الخليج 365

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من خطورة تخزين الوقود في المنازل في اليمن.



وقالت المنظمة في تغريدات عبر حساب مكتبها في اليمن، إنه بسبب أزمات الوقود المتتالية في اليمن، يضطر الكثير من الناس إلى تخزين كميات من الوقود في منازلهم بواسطة أسطوانات لغرض استخدامها عند الضرورة.

وذكرت أطباء بلا حدود، أنها عالجت منذ بداية العام 2020 حتى شهر أغسطس، حوالي 209 حالة إصابة بحروق في مستشفى ذي السفال في محافظة إب وسط اليمن.

وأشارت إلى أن 58% من المصابين كانوا أطفال دون سن 15 عاماً. وقالت إن الحوادث وقعت عندما يصادفها(الوقود) الأطفال أثناء اللعب ويعرضون أنفسهم لحوادث حروق مروعة.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي تفتعل أزمات متتالية في المشتقات النفطية بهدف المتاجرة بها في السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، وهو ما تسبب بحدوث حرائق في أحياء سكنية خلفت ضحايا من المواطنين.