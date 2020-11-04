القوات الحكومية تفكك شبكة عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي شمال تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 تعز - الخليج 365 تمكنت فرق هندسية تابعة للقوات الحكومية في محافظة تعز من تفكيك شبكة عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية شمال المدينة.

وقالت مصادر عسكرية "إن قوات الجيش الوطني ، من تفكيك عبوات ناسفة بأحجام كبيرة زرعت في شارع الأربعين شمال شرق المدينة". يأتي هذا بعد أن تمكنت قوات الجيش من إحراز تقدم جديد شمال المدينة، وكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة. ولقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم يوم أمس، بينهم قيادي ميداني وشقيقه فيما جرح وأسر آخرون في تجدد المعارك شمال المحافظة.

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