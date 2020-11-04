إلغاء فعالية "تيدكس" المزمع انعقادها في سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 - خاص تقرر إلغاء فعالية TEDxSeiyunWomen المزمع إقامتها في مدينة سيئون اليمنية الأسبوع القادم.

وبحسب مصادر خاصة، فإن سبب الإلغاء يعود إلى تلقي منظمي الفعالية قرارا من إدارة TED العالمية يقضي بسحب الترخيص الخاص بالفعالية. هذا وقد أثار إعلان إقامة الفعالية ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والناشطين، مطالبين بوقفها متذ أول إعلان لها مطلع هذا الأسبوع.

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