"إحداها دهس والأخرى بالرصاص".. قيادات حوثية ترتكب جريمتي قتل لمدنيين في محافظة إب
إب ـ يمن شباب نت ـ خاص
الاربعاء, 04 نوفمبر, 2020 - 09:41 صباحاً
[ طقم حوثي في إب - أرشيفية ]
أقدم قياديان بمليشيا الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن، على قتل مواطنين اثنين، في حادثتين منفصلتين.
وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مواطناً يُدعى"صبري العميسي" قُتل دهساً بطقم قيادي حوثي في مدينة إب.
وأشارت المصادر إلى أن المواطن المجني عليه تعرض للدهس من قبل طقم أحد المشرفين الحوثيين ويدعى "أبو فتح الصعدي" أثناء مروره بسرعة جنونية في إحدى شوارع المدينة.
إلى ذلك أقدم قيادي حوثي يُدعى"أبو علي الوادعي" على قتل مواطن من أبناء مديرية ذي السفال في منطقة "الدائري" بمدينة القاعدة، جنوب إب.
وأوضحت المصادر أن المواطن الضحية يُدعى"صلاح عبدالنور" وقتل برصاص القيادي "الوادعي"، المعين من المليشيا مديراً للأمن "الأمن السياسي" بمديرية ذي السفال.
وبحسب المصادر فإن خلافات بين المواطن وبين القيادي الحوثي حول قطعة أرض دفعت الأخير لقتله.
وتشهد مدن ومديريات إب، جرائم وانتهاكات يومية تطال المدنيين من قبل مشرفي وقيادات الحوثي في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ أكتوبر 2014م.
كانت هذه تفاصيل خبر "إحداها دهس والأخرى بالرصاص".. قيادات حوثية ترتكب جريمتي قتل لمدنيين في محافظة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.