بن ياسر يناقش احتياجات مديرية حات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقش المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية حات بمحافظة المهرة، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، أوضاع المديرية واحتياجاتها من المشاريع الخدمية وإجراءات تعزيز الجانب الأمني.



واكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تلبية احتياجات المديرية وفق الإمكانيات المتاحة، مستعرضا المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بالمحافظة والإجراءات الخاصة بتحسين الخدمات.

الى ذلك تفقد المحافظ الأوضاع والاحتياجات الخدمية لمنطقة الدرو" بمديرية حات، مستمعا من وجهاء وأعيان المنطقة، إلى التحديات والصعوبات التي تعترض الخدمات، واطلع على سير العمل في مشروع المياه، وحاجته إلى شبكة تمديدات إلى منازل المواطنين، موجها الوكيل الفني المهندس سالم العبودي، بدراسة مشروع الشبكة.

وكان المحافظ تفقد سير العلمية التعليمية في مدرسة الصمود وزويد المركز الصحي ببعض الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مؤكدا سعى السلطة المحلية لتطوير القطاع التعليمي والصحي وبما يساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمنطقة.

الى ذلك أشاد محافظ المهرة، بدور أبناء مديرية حات، في مساندة جهود السلطة المحلية لتحسين الخدمات والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن الأمن يمثل أولوية للسلطة المحلية، خصوصا مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الحرب، لافتا إلى أن التنمية وتحسين الخدمات يأتي تباعا في ظل تعزيز أمن المحافظة.

ودعا المحافظ إلى التكاتف والتلاحم وتوحيد الجهود، موكدا أن السلطة المحلية ستعمل بجدية لمعالجة الصعوبات والتحديات .