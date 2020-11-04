شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سما المصرى تشرح ليلة الخميس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أدانت محكمة مصرية، يوم السبت، الراقصة سما المصري بالسجن أربع سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه (18,500 دولار أميركي)، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
كما قررت المحكمة وضع المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، تحت المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات. وفقا لوسائل إعلام محلية.
وكانت المصري محبوسة على ذمة التحقيقات بعدما نسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع للتواصل الاجتماعي، و”إتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، ودعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها”.
كما اتهمتها النيابة بالتعدي على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام “مواقع وحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة” وكان ليفيديو تتحدث فيه عن يوم الخميس تاثير كبير خاصة بعد مطالبة الجمهور لها وقولهم ورينا من تحت.
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