شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي : سنفرج عن "هادي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الحوثيين الثلاثاء، أنهم سيفرجون عن ناصر منصور هادي، أخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولكن إن التزمت الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن بالشروط التي تم التوافق عليها في مباحثات جنيف.

وأبدت الحوثيون استعدادهم للتفاوض بشأن قيادات عسكرية وسياسية حكومية بارزة، ولكن شريطة استجابة التحالف والحكومة المعترف بها دولياً للمطالب المحددة لصنعاء في التبادل مقابل كل شخص.

ونقلت قناة “العالم” عن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، إن ناصر منصور هادي، أخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سيكون ضمن الصفقة التالية من عمليات تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية “إن التزمت الأخيرة بالشروط التي تم التوافق عليها.

وأوضح المرتضى، أن “اتفاق جنيف تضمن نقطتان، الأولى هي تنفيذ الصفقة بالأعداد التي تمت، والثانية هي عقد جولة جديدة مباشرة بعد الأولى تدعو إليها الأمم المتحدة”.

وأشار المرتضى إلى أن الجولة المقبلة من عملية تبادل الأسرى، تتضمن تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمًان، الذي شمل 200 من أسرى الحوثيون، و100 من أسرى القوات الحكومية والتحالف، بالإضافة إلى ناصر منصور هادي أخ الرئيس هادي.

لافتاً إلى أن “هناك قائمة محددة مقابل هذا الشخص، إذا التزم الطرف الآخر بها”، مضيفاً” فقد تم الاتفاق على أن يكون ضمن الصفقة”.

ولا يمانع الحوثيين من التفاوض حول شخصيات أخرى من القيادات العسكرية والسياسية الحكومية، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وفيصل رجب، والقيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، “إن استجاب التحالف للمطالب المحددة لصنعاء في التبادل مقابل كل شخص”، وفقاً للمرتضى.