شكرا لبحثكم عن خبر كتبي يزور المركز الطبي الحديث بالتواهي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام المهندس كتبي عمر كتبي مدير عام مديرية التواهي ومعه الاخ سعيد شيباني الامين العام للسلطة المحلية بمديرية التواهي بزيارة تفقدية للمركز الروسي الطبي الحديث بمدينة التواهي وبعد ان طاف الكتبي ببعض الاقسام بالمركز الطبي التقى بالاستاذه دنيا حسين بن ميمون مدير عام المركز الروسي الطبي الحديث والدكتور غسان امام المدير الاداري للمركز الروسي .

حيث اشاد الكتبي بالدور الذي يقوم به المركز الروسي بالمديرية من تقديم الخدمات الطبية للمواطنيين بالمديرية ومؤكدا انه سيتم التنسيق المشترك مع مكتب الصحة بالمديرية لتسهيل العمل الطبي، وكذا التنسيق مع شرطة التواهي عند الاحتياج الامني متى ماطلب تدخل ذلك.

فيما اكدت الاستاذة دنيا مدير. عام المركز الروسي عن شكرها وتقديرها لزيارة المهندس الكتبي مدير عام التواهي للمركز وكذا اهتمامة لتسهيل مهام عمل المركز من خلال التنسيق مع الجهات الصحية والامنية بالمركز .

حضر اللقاء العميد عبدالرحمن الشعوي والعميد علي النمري