شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تفاجئ الـ "زائر" اليمني بهذا الاجراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، الثلاثاء، البدء في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

وقالت الجوازات السعودية في بيان مقتصب، اطلع عليه “الميدان اليمني”، أنه “إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1441/9/21هـ”.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد “هوية زائر” ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 2020/11/7م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً.

وأشارت إلى أن التمديد سيتم إلكترونياً بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.