شكرا لبحثكم عن خبر وفاة المخرج اليمني احمد السروري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مخرج تلفزيوني اليوم في احدى مستشفيات العاصمة صنعاء. وجاء وفاته اثر تعرضه لجلطة دماغية توفي على الفور باحدى المستشفيات. وتلقى خبر وفاة المخرج أحمد السروري صدى من الحزن الواسع في الوسط الاعلامي. يذكر ان ان السروري هو مخرج طائر السعيدة الموسم الاول والكاميرا في الريف وعدد من البرامج في مختلف القنوات اليمنيه.

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