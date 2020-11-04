شكرا لبحثكم عن خبر احباط محاولة بيع لحوم مواشي ميتة في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت السلطات المختصة بمنفذ منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمحافظة تعز، امس الثلاثاء، شاحنة تقل مواشي ميتة على متن سيارة نقل بغرض ذبحها وبيعها كلحوم للمواطنين. وأوضح مدير فرع المؤسسة بتعز فؤاد عنتر أن الفريق البيطري بمدخل المدينة بالحوبان، ضبط مواشي ميتة على متن سيارة نقل في طريقها إلى المستهلك وفقا لوكالة سبأ الحوثية. وأشار إلى أن الفريق الصحي البيطري باشر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير شهادة إعدام وإتلاف للمواشي المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية والصحية المتبعة. وأكد عنتر الحرص على توسيع نشاط الرقابة بمداخل المدينة وأسواق اللحوم وضبط المخالفين وغير الملتزمين بالشروط الصحية والذين يذبحون المواشي خارج المسلخ المركزي العام في الحوبان وفق قوله.

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