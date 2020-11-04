شكرا لبحثكم عن خبر اب: ضبط عصابة تمارس الدعارة وتبتز الفتيات بالصور والأفلام المخلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر أمنية ومحلية، الثلاثاء، بأنه تم القاء القبض على عصابة دعارة وابتزاز في مدينة يمنية وبحوزتهم ذواكر ومقاطع لـ "فتيات" بأوضاع مخلة.

وقالت المصادر أن الاجهزة الامنية وبتعاون المواطنين بمدينة إب القوا القبض على زعيم عصابة تمارس الدعارة والابتزاز والنصب، الى جانب ثلاثة آخرين.

وبينت المصادر أن منتسبي البحث الجنائي ضبطوا بحوزة زعيم العصابة "هارد ديسك" وثلاث ذواكر مليئة بالأعمال المخلة، كما عثروا بهاتفه على مقطع لخاله (أحد أفراد العصابة) وهو يمارس عمل لا أخلاقي مع إحدى الضحايا.

وأكدت المصادر على أن المذكورين الأربعة متهمين في قضايا آداب منها الزنا وممارسة أعمال الدعارة والفجور بمقاطع فيديوهات مع عدة فتيات، الى جانب قيام زعيم العصابة باستغلال بعض الفتيات وابتزازهن مبالغ مالية، وتهديدهن بنشر مقاطع فيديوهات خاصة بهن مع صورهن ومكالمات مسجلة.

ونوهت المصادر بأن زعيم العصابة يعد العنصر الأخطر من بين المضبوطين والذي يشكل تهديد خطيرا على المجتمع، من خلال قيامه بإنشاء حسابات إلكترونية عديده في برامج الميجا، مع انتقاء الفيديوهات والصور والمكالمات الصوتية المسجلة، وتوزيعها في تلك الحسابات.

وكان والد إحدى الفتيات تقدم ببلاغ الى أحد أقسام الشرطة في المدينة قبل حوالي شهرين، ضد أفراد العصابة إثر قيامهم بتهديد ابنته المطلقة، بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما لم تنفذ ما يريدون منها.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تفشي غير مسبوق للجريمة بأنواعها يعزز ذلك انفلات أمني غير مسبوق.