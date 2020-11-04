وزير الأوقاف.. مليشيا الحوثي استهدفت 750 مسجداً منذ بداية الانقلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الأوقاف.. مليشيا الحوثي استهدفت 750 مسجدا منذ بداية الانقلاب

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال وزير الأوقاف والإرشاد، القاضي أحمد عطية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدفت منذ انقلابها على السلطة أواخر 2014 وحتى أواخر 2019م، قرابة 750 مسجدًا في عموم المحافظات.



وأشار القاضي عطية، إلى أن الاستهدافات الحوثية للمساجد تنوعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكل محتوياتها وتحويلها إلى مخازن للأسلحة، ومقرات لتعاطي القات.

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وأضاف إن مليشيا الحوثي مستمرة في العبث وتجريف الأوقاف، ومن الصعوبة بمكان حصر كل المنهوبات، مضيفاً: "نتلقى شكاوى ولدينا بعض الاحصائيات، ونملك ما نستطيع من خلاله كشف المنهوبات حال عودة الدولة إلى العاصمة صنعاء واستقرارها".

وتابع وزير الأوقاف: "ستعود الدولة وسيتم محاكمة كل من انتهك شيئاً من الأوقاف أو تصرف فيه".

ولفت الوزير بن عطية إلى أن الوزارة أصدرت قرارين في هذا الشأن، واعتبرت كل تصرف بأموال الأوقاف وممتلكاتها، بحكم الباطل واللاغي، وتوعدت بالمحاكمة للمشتري وللبائع على حد سواء.