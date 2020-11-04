جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى كشفت مصادر محلية في محافظة سقطرى عن تطورات خطيرة يشهدها الأرخبيل بتواطؤ من قبل الفار هادي وحكومته.

وذكرت المصادر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً شرعت في فرض تصاريح إقامة على المواطنين اليمنيين القادمين من خارج المحافظة.. مؤكدة أن “رأفت الثقلي” ممثل الانتقالي بسقطرى أصدر قرار بإنشاء ما اسماه مكتب للعمالة الوافدة من خارج جزيرة سقطرى ومعاملة باقي اليمنيين على أنهم أجانب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الإمارات لتغيير هوية المحافظة ومنح ابنائها جنسيات إماراتية .

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كانت هذه تفاصيل خبر في تطور جديد.. إنتقالي سقطرى يفرض تصاريح إقامة على اليمنيين من خارج المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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