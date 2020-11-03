تنفيذي عدن يناقش نشاط المؤسسات والمرافق الخدمية ويتخذ قرارات بشأن ضبط الأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة عدن في إجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة، محافظ المحافظة، أحمد لملس، عدد من التقارير الخاصة بنشاط عدد من المؤسسات والمرافق الخدمية .



وتطرقت التقارير التي قدمتها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومكتب الأشغال العامة والطرق، شركة النفط اليمنية فرع عدن، ومكتب التربية والتعليم، أبرز أنشطة تلك المرافق والمشكلات والصعوبات التي تواجه عملها .

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وفي الإجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات، وجه المحافظ شركة النفط بسرعة توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية لتلافي حدوث أي أزمة في السوق .. مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإعادة شركتي مصافي عدن والنفط إلى وضعهما الطبيعي وممارسة نشاطهما المعتاد.

وأقر الإجتماع تكليف مكتبي الصناعة والتجارة والزراعة والري، بالتنسيق فيما بينهما لضبط أسعار اللحوم المتنوعة ووضع سعر موحد لكل نوع، بما يضمن الفائدة المعقولة للتاجر وبما يحفظ للمستهلك قدرة الشراء بالأسعار الطبيعية بعيدا عن التلاعب والتفاوت والمغالاة في أسعارها .

وشدد على ضرورة تعميم التسعيرة المحددة لجميع محلات بيع اللحوم وإلزام مُلاكها بإشهار قائمة في واجهة المحل تحدد أنواع اللحوم وأسعارها للمستهلك على، أن يتم اتمام هذا التكليف في غضون مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ اليوم، مع رفع تقارير دورية عن مستوى العمل والمتابعة.

كما أقر الاجتماع تكليف مكاتب الصناعة والتجارة والزراعة والراي وهيئة المصائد السمكية بالتنسيق فيما بينها بصورة دائمة، والعمل على إعداد خطة عمل مشتركة وفريق مشترك للوقوف أمام ضبط أسعار الخضار والأسماك في الأسواق بحيث يتم تقدير الأسعار بموجب أسعار البيع والشراء للأسواق المركزية ويتم تحديدها والإعلان عنها بصورة يومية في وسائل الإعلام المختلفة وإجراء متابعة دورية لمحلات البيع وفتح خط ساخن للمواطنين لاستقبال بلاغاتهم عن المخالفات والرفع بالمخالفين لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وكلف الاجتماع مكتب الثقافة باعداد تصور لإقامة برنامج فعاليات بمناسبة العيد الوطني 30 نوفمبر في مدة أقصاها أسبوع واحد على أن يتم الرفع بالتصور للوكيل الأول محمد نصر شاذلي للإشراف والمتابعة والرفع بما يلزم لاتخاذ ما يلزم بشأنه.