إجتماع في شبوة يقرر إزالة العشوائيات من شوارع مدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اقر الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بمحافظة شبوة برئاسة محافظ المحافظة محمد بن عديو تنفيذ حملة لازالة العشوائيات من مختلف شوارع مدينة عتق، وتصفيتها من اكشاك البيع الواقعة على جنباتها وفي عدد من الساحات العامة بالمدينة عقب توجيه الانذار الاخير لاصحابها .



وشدد الاجتماع الذي حضره الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ،ووكيلا المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وسالم الاحمدي، على اهمية تفعيل عمل لجنة القطاعات الخدمية بالمحافظة وضرورة اشرافها المباشر على كافة اعمال البناء والتشييد في المدينة والزام اصحابها بعدم الاضرار بشبكة الخدمات الاساسية فيها .

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وأكد الإجتماع على ضرورة توجيه انذارات للتجار واصحاب المعارض بضرورة رفع معروضاتهم من مواد البيع في الارصفة العامة لشوارع المدينة والتزم بتجديد واجهات محلاتهم وطلائها باللون المناسب والمختار من قبل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .. مشيراً إلى اهمية تحديد مواقع معينة في شوارع المدينة للوحات الاعلانية على ان تكون بالمواصفات المطلوبة .

وفي الاجتماع، نوه محافظ شبوة بضرورة تضافر الجهود لانجاز حزمة مشاريع البنية الاساسية لتحسين مدينة عتق ومواصلة العمل لاستكمالها .. مشيدا بالجهود المبذولة في مشروع سفلتت شوارعها الداخلية والترتيب لتنفيذ شبكات الانارة العامة لها .

ووجه بضرورة اعادة تأهيل شبكة الكهرباء في عدد من شوارع المدينة والانطلاق في توفير خدمات المياه والكهرباء والهاتف للمنطقة الصناعية الاولى بالمحافظة .

حضر الاجتماع عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة .