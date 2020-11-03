رئيس الوزراء يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن سايمون سمارت.



جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، واستمرار الدعم البريطاني الثابت لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وما يمكن ان تقدمه لاسناد جهود الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية.

كما جرى استعراض المستجدات على الساحة الوطنية، والخطوات النهائية الجارية لاستكمال وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشق العسكري والأمني بموجب آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بدعم ومتابعة من المملكة العربية السعودية، إضافة الى الجهود التي يقودها المبعوث الاممي للدفع بعملية السلام على ضوء مسودة الإعلان المشترك، وموقف الحكومة الشرعية.

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وناقش اللقاء وجهات النظر المتبادلة إزاء عدد من القضايا، وفي مقدمتها الدور المعول على الحكومة الجديدة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، والدعم الدولي المطلوب لانجاح عملها وتنفيذ الأولويات التي أعدتها من اجل تطبيع الأوضاع وانهاء معاناة الشعب اليمني.

ونوه رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية بين اليمن وبريطانيا والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.. مشيرا الى الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة في ظل الدعم والمتابعة الحثيثة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. لافتا الى ان الحكومة الجديدة لديها أولويات واضحة ستعمل على تحقيقها في المدى القصير، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الاستقرار وتخفيف المعاناة القائمة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.

بدوره، جدد القائم بأعمال السفارة البريطانية، دعم بلاده لتسريع جهود اعلان وتشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها خطوة ضرورية في تخفيف معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها للتوصل الى سلام دائم وشامل في اليمن.