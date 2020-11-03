شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 10 من مليشيا الحوثي بينهم قائد حراسة المنشآت شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 10 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم بينهم قائد ميداني اليوم الثلاثاء في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني شمالي تعز.



وأوضح ركن التوجيه باللواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الموجهات أسفرت عن مقتل عشرة من الحوثيين وعلي رأسهم القيادي المدعو ( وليد عبده ابو لحوم ) مدير حراسة المنشآت التابعة للحوثيين وشقيقه" صخر أبو لحوم" إثر مواجهات عنيفة شهدتها جبهة الاربعين.

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