أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020 وهي كالتالي :

قيادة انتقالي غيل باوزير تزور عدد من روّاد الحركة النضالية بالمديرية https://www.elyamnelaraby.com/511230/ مقتل 3 جنود بانفجار لغم أرضي بمحافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/511279/ أزمة مشتقات نفطية خانقة في مدينة عدن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/511280/ سلمان للإغاثة" يدشن مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية للنازحين باليمن https://www.elyamnelaraby.com/511282/ مشرف حوثي يعدم مواطنا في محافظة إب https://www.elyamnelaraby.com/511284/ تحذيرات للمزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة من موجة برد متوقعة https://www.elyamnelaraby.com/511286/ الكشف عن صفقة فساد لاستيراد كميات من الوقود بأسعار مبالغة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/511288/

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