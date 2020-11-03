غارات للعدو السعودي على صنعاء ومأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي، اليوم الثلاثاء ، 13 غارة جوية على محافظات صنعاء ومأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف و3 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مارب وغارة على منطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء. وقد ارتكبت قوى العدوان أكثر من 210 خروق لاتفاق التهدئة في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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