الحوثيون يغلقون عددًا من الأقسام الدراسية بجامعة صنعاء 

أغلقت، ميليشيا الحوثي الانقلابية، عددًا من الأقسام الدراسية بجامعة صنعاء؛ وذلك في إطار حرب المليشيات على التعليم في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر أكاديمية لـ"يمن شباب نت" ،"إن إدارة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أقرت إغلاق أقسام دراسية من بينها قسم اللغة العربية، واللغة الفرنسية، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والآثار والسياحة، والمكتبات، وقسم المعلومات، بالإضافة إلى قسم الفلسفة".

وخلال السنوات الماضية تراجعت نسبة إقبال الطلاب على جامعة صنعاء؛ نتيجة الإهمال المعتمد من قبل الحوثيين، وتدهور التعليم، بالإضافة إلى انقطاع الرواتب؛ وذلك انعكس سلبًا على التعليم، وجودة التعليم في الجامعة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

ومنذ أحكم الحوثيون سيطرتهم على جامعة صنعاء، إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014، عمد الحوثيون إلى تغير إدارة الجامعة، واستبدالهم بمولين لهم، وإضافة مواد دراسية طائفية من شأنها نشر الأفكار الحوثية المستوردة من إيران بين أوساط الطلاب، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات والأنشطة الطائفية في الجامعة بشكل مستمر.