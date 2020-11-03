شكرا لبحثكم عن خبر أختتام الدورة التدريبية لمشغلي المشاريع في مجال أنتاج الكلور السائل من ملح الطعام باستخدام أجهزة (WATA) بشبوة ومأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عتق / عادل القباص

. أختتمت بنجاح منقطع النظير اليوم في عاصمة محافظة شبوة عتق فعاليات الدورة التدريبية لإنتاج الكلور السائل من ملح الطعام باستخدام أجهزة (wata) واضافته الى مياه الشرب والتي ينفذها مشروع الأشغال العامة بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي والتي استهدفت عدد من مشغلي مشاريع المياه في محافظتي شبوة ومارب.

وفي ختام فعاليات الدورة التدريبية أشار المهندس / محسن سعيد حيمد مدير مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية مأرب شبوة ان الهدف الأساسي من الدورة هو تدريب المشاركين على العمل على أجهزة (wata) والتي تقوم بانتاج الكلور السائل من ملح الطعام والذي يسهل الحصول عليه في كل الظروف بعكس الكلور المصنع خارجيا.وكذلك تدريبهم على كيفية استخدامة لمعالجة مياه الشرب بصورة امنة.

وأكدالمهندس / محسن حيمد ان مشروع الاشغال العامة قد قام بتنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب في عدد من قرى محافظتي شبوة ومارب اسوة بغيرها من المحافظات..وانه تم بناء وتجهيز عدد من الغرف الخاصة بتجهيز الكلور وقام الصليب الأحمر الدولي بدوره بتوفير الاجهزة الخاصة بانتاج الكلور السائل من ملح الطعام وسوف يتم توزيعها قريبا على المشاريع بعد تدريب العاملين في المشاريع عليها.

فيما أوضح المهندس / محمد علي بورجي والذي قام بالتدريب المكثف للمستهدفين أنه تم تدريب المتدربين على نوعين من الاجهزة وهي (واتا ستاندرد)والذي يستطيع انتاج (2) لتر من الكلور السائل خلال ساعتين ونصف والذي يستخدم عادة في المشاريع الصغيرة. وجهاز (واتا بلس)ويستطيع انتاج (15) لتر من الكلور السائل خلال (4) ساعات.وهذه الأجهزة غير متوفرة بالسوق المحلية وانما تم توريدها خصيصا للصليب الأحمر الدولي والذي بدوره سلمها لمشروع الأشغال العامة.