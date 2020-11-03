شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة الطبية الميدانية تقيم فعالية تأبين " لفقيد العمل الإنساني في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص / أنوار العبدلي

أقامت المؤسسة الطبية الميدانية صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الحوطة فعالية تأبين لعامل من عمالها في مجال العمل الانساني وهو فقيد العمل الانساني عبدالرحمن السقاف والذي توفى إثر أزمة قلبية بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة المحتاجين بمحافظة لحج .

فعالية التأبين التي حضرها عدد من مدراء العموم ونشطاء وعاملين بالمجال المجتمعي والمدني ومحبي الفقيد عبدالرحمن السقاف وأسرته ألقيت فيها عدد من الكلمات والخطابات التي أجمعت على رثاء الفقيد والإشادة بعمله الانساني وما قدمه لسكان مدينة الحوطة .

رئيس المؤسسة الطبية الميدانية الأستاذ مهيب عباد في كلمته أشاد واثنى بما قدمه عبدالرحمن من عطاء إنساني خلال خمسة سنوات من عمله بالمؤسسة وما يواجه الفقيد بعد وفاته من اتهامات مجحفة فهذه نتيجة طبيعية وضريبة العمل الإنساني ونحن بالمؤسسة نفخر بأنه كان يعمل معنا وبيننا .

بينما مدير عام مكتب مديرية الحوطة انيس العجيلي قال إن عبدالرحمن هو شهيد العمل الانساني وليس فقيد العمل الانساني .

وشن العجيلي هجوم تجاه من يتهمون الفقيد بالتلاعب وتقديم شكوى بحقه للسلطات فنحن مستعدين أن نثبت براءة الفقيد حتى وأن وصلنا لأعلى محكمة في البلاد وسنثبت من هو " السارق" وبأن الأسر التي تم استبعادها من مشروع النقد مقابل الغذاء اسر غير مستحقة .

أسرة الفقيد الأنساني تقدمت بكلمتها بالشكر للجميع لمن شاطرها حزنها وقدم التعازي وحضر هذا التأبين لمرور أربعين يوماً من وفاة عبدالرحمن .

وفي ختام فعالية التأبين تم تكريم أسرة الفقيد بدرع إنساني .

وتوفي الفقيد عبدالرحمن السقاف عن عمر 38 سنة فهو من مواليد 1983 وهو متزوج وأب لطفلين وله بصمات عديدة بالعمل الإنساني والمجتمع في خدمة الفقراء والمحتاجين في محافظة لحج .