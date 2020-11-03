شبوة: السلطة المحلية تقر تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات وتصفية الأكشاك في شوارع عتق

أقرت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات من مختلف شوارع مدينة عتق، وتصفيتها من أكشاك البيع الواقعة على جنباتها وفي عدد من الساحات العامة بالمدينة عقب توجيه الإنذار الأخير لأصحابها.



جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا برئاسة المحافظ محمد بن عديو بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، ووكيلا المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وسالم الاحمدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل عمل لجنة القطاعات الخدمية بالمحافظة وضرورة إشرافها المباشر على كافة أعمال البناء والتشييد في المدينة وإلزام أصحابها بعدم الأضرار بشبكة الخدمات الأساسية فيها.



وأكد على ضرورة توجيه إنذارات للتجار وأصحاب المعارض بضرورة رفع معروضاتهم من مواد البيع في الأرصفة العامة لشوارع المدينة والتزم بتجديد واجهات محلاتهم وطلائها باللون المناسب والمختار من قبل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.



وأشار إلى أهمية تحديد مواقع معينة في شوارع المدينة للوحات الإعلانية على أن تكون بالمواصفات المطلوبة.



وفي الاجتماع، نوه محافظ شبوة بضرورة تضافر الجهود لانجاز حزمة مشاريع البنية الأساسية لتحسين مدينة عتق ومواصلة العمل لاستكمالها .. مشيدا بالجهود المبذولة في مشروع سفلتت شوارعها الداخلية والترتيب لتنفيذ شبكات الإنارة العامة لها.



ووجه بضرورة إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في عدد من شوارع المدينة والانطلاق في توفير خدمات المياه والكهرباء والهاتف للمنطقة الصناعية الأولى بالمحافظة.



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