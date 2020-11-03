عاجل: تنفيذي العاصمة عدن يصدر تكليفات لضبط اسعار الخضار واللحوم .. وتوفر المحروقات

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يزيد بن سلمان - شبوة - برئاسة لملس.. تنفيذي العاصمة عدن يعقد اجتماعه الدوري ويقر جُملة من التكليفات

عدن - خاص

عقد المكتب التنفيذي للعاصمة عدن اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري الثالث للعام 2020، برئاسة محافظة العاصمة الأستاذ أحمد حامد لملس .

وجرى في الاجتماع، استعراض عدد من التقارير الخاصة بنشاط عدد من المؤسسات والمرافق الخدمية، في مقدمتها التقرير المقدم من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، والتقرير المقدم من مكتب الأشغال العامة والطرق، بالإضافة إلى تقريري شركة النفط، ومكتب التربية والتعليم، حيث تضمنت التقارير أهم وأبرز أنشطة تلك المرافق والمشكلات التي تواجهها .

ووجه المحافظ شركة النفط بسرعة توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية لتلافي حدوث أي أزمة في السوق، مؤكدا دعمه الكامل للشركة كونها صرح اقتصادي كبير وعدم السماح بتهميش دورها الوطني.

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ونوّه المحافظ لملس بأن شركتي النفط ومصافي عدن تعرضتا لتخريب ممنهج ومتعمد من خلال المركزية المفرطة، مشدداً على وجوب تكاتف الجميع لاعادتهما إلى وضعهما الطبيعي وممارسة نشاطهما المعتاد.

وخرج الاجتماع بعدد من التكليفات أبرزها:

تكليف مكتبي الصناعة والتجارة والزراعة والري، بالتنسيق فيما بينهما لضبط أسعار اللحوم المتنوعة ووضع سعر موحد لكل نوع، بما يضمن الفائدة المعقولة للتاجر وبما يحفظ للمستهلك قدرة الشراء بالأسعار الطبيعية بعيدا عن التلاعب والتفاوت والمغالاة في أسعارها، على ان يتم التعميم لجميع محلات بيع اللحوم وإلزام مُلاكها بإشهار قائمة في واجهة المحل تحدد أنواع اللحوم وأسعارها للمستهلك على، أن يتم اتمام هذا التكليف في غضون مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ اليوم، مع رفع تقارير دورية عن مستوى العمل والمتابعة.

كما أقر الاجتماع أيضاً تكليف مكاتب الصناعة والتجارة والزراعة والراي وهيئة المصائد السمكية بالتنسيق فيما بينها بصورة دائمة، والعمل على إعداد خطة عمل مشتركة أو تشكيل فريق مشترك يقف لضبط أسعار الخضار والأسماك في الأسواق بحيث يتم تقدير الأسعار بموجب أسعار البيع والشراء للأسواق المركزية ويتم تحديدها والإعلان عنها بصورة يومية في وسائل الإعلام المختلفة وإجراء متابعة دورية لمحلات البيع وفتح خط ساخن للمواطنين لاستقبال بلاغاتهم عن المخالفات والرفع بالمخالفين لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك، كلف الاجتماع مكتب الثقافة باعداد تصور لإقامة برنامج فعاليات بمناسبة العيد الوطني 30 نوفمبر في مدة أقصاها أسبوع واحد على أن يتم الرفع بالتصور للوكيل الأول محمد نصر شاذلي للإشراف والمتابعة والرفع بما يلزم لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي ووكيل أول المحافظة والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء عموم مديريات العاصمة.