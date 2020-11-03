شكرا لبحثكم عن خبر الباشق: أفراح محمد منحت جلّ الوقت والإهتمام..فنالت الحصاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ فهمي باعباد الباشق

للمذيعة الناجحه مواصفات خاصة اولها امتلاكها الثقافة العامة والحضور الجيد وحسن التصرف وعندما تجتمع هذه المواصفات بعشق العمل الاذاعي او التلفزيوني لابد ان يكون النجاح مضمونا.

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افراح محمد والتي تعد واحدة من اركان الاذاعة الحضرمية في شبكة اذاعة المكلا تألقت في العمل الإذاعي منذ أن خاضت تجربتها الأولى اثبتت جدارتها في عدد من المسائل المتعلقة بالعمل الأعلامي على علمها في الوقت نفسه ان مجال العمل متعب قبل خوضها هذا المجال إلا انها أحبته بأعتباره مجال واسع جدا يمكنك التواصل من خلاله مع كل من حولك وهي بحد ذاتها توصل رساله الى من حولها ولحفاظها على عاداتها وتقاليدها فان عملها في الاعلام حتى في التلفزيون حيث يراها الملايين لن يؤثر فيها او يسيئ إليها بل على العكس تماما فهي تمتلك سعة صدر وقلب كبير سباق للخير يحمل كل معاني الإنسانية الطيبة وسماحة خلقها في التعامل مع الاخرين تمتلك صفات حميده في التسامح ومواقف الانسان مع اخيه الانسان في السراء والضراء لاتتعدى حدودها عندما عملت مذيعه التي اتاحت لها الفرصة امامها ان توصل رسالة الى من حولها بالمجال الإعلامي.

ولو نظرنا حولنا الى مختلف المجالات في الحياة العملية لرأينا عددا وافرا من الفتيات اللواتي يتولن مسؤوليات مناصب مهمة وحساسة ، وهذا يدل على المستوى الرفيع الذي وصلت اليه على الصعيدي العلمي والعملي.

لقد خاضت الإعلامية افراح محمد جمعة خان طريق طويل حتى حققت الشهره وفي اوساط المستمعين وبات وجهها مألوفا والناس يعرفونها وهي ملمة ومثقفة واحبت مهنتها ومنحتها جلّ وقتها واهتمامها حتى تبؤآت اليوم ادارة اذاعة المكلا.