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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات للمزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة من موجة برد متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة والجافة في المحافظات اليمنية الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ولفت المركز، في نشرته التحذيرية، إلى استمرار الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، وإب والمناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، وأبين، وكذلك على أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات، من صدمات البرد، وحثهم على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.
ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.
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