مشرف حوثي يعدم مواطنا في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ إب

أقدم قيادي حوثي على تصفية أحد المواطنين في محافظة إب (وسط اليمن)، جراء خلافات نشبت بينهما على قطعة أرض.

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وذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المدعو "أبو علي الوادعي" الذي يشغل منصب مدير "الأمن السياسي" بمديرية ذي السفال ومدينة القاعدة، في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اقدم على تصفية مواطن يدعى "صلاح عبدالنور".

وقام القيادي "الوادعي" بتصفية المواطن "عبدالنور" في منطقة "الدائري" بمدينة القاعدة التابعة لمديرية ذي السفال جنوبي المحافظة.

ونفذ القيادي الحوثي جريمته بسبب قطعة أرض تعود ملكيتها للضحية وحاول القاتل الاستحواذ عليها مستغلا نفوذه، وفق مصادر محلية.

وبعد ان لقيت الحادثة استياء شعبيا واسعا، سعت المليشيا الحوثية إلى تغطية جريمة قياديها بتلفيق تهم كيدية ضد الضحية وأنه مطلوب أمنيا لها.