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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة مشتقات نفطية خانقة في مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
تعيش مدينة عدن أزمة وقود خانقة في جميع المديريات منذ يومين، حيث تصطف السيارات والشاحنات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مشهد يعكس معاناة المواطنين بالمدينة.
وقالت مصادر محلية إن شوارع عدن باتت خالية من حركة السيارات، بسبب انعدام الوقود، الى جانب صعوبة في التنقل بين المديريات.
وتسيطر هوامير محسوبة على الشرعية على سوق المشتقات النفطية في مدينة عدن وبقية المناطق المحررة.
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