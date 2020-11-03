شكرا لقرائتكم خبر عن من غير هدوم.. شاهد انجى خورى تصالح قمر اللبنانية بظهور فاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت انجى خورى جمهورها اطلالة وصفت بالفاضحة والعارية بصدر كبير مع مكياج كامل قوي أبرز معالم جمالها وارتدت في اطلالتها الجديدة روب الاستحمام الخاص بها وعلقت خوري هلى اطلالتها بالقول: “انا انا انا انوج” حيث تركت اللبنانية قمر تعليقا دلعت فيه انجي بقولها”جيجي” في دلالة على مشاعر الحب الذي يجمع خوري وقمر بعد صراع وفضائح مشتركة دامت لسنين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من غير هدوم.. شاهد انجى خورى تصالح قمر اللبنانية بظهور فاضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.