شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أحمد مالك يرد على هذا الفيديو الفاضح له والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدر الفنان أحمد مالك بيانا ناريا رد فيه على تداول فيديو له أثناء وجوده بأحد المتاجر يزعم سرقةه لسلعة وعدم دفع ثمنها.
وقال مالك في بيان عبر “فيس بوك”: في فيديو غريب نزل ليا و انا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، و بعد ما دفعت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج.
أضاف: محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، و سأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون اذني و تركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن و عدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاسخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب.
وتابع: ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الموقعة الغريبة و المهينة. و الي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا. اتمني اكون عند ثقتكم و اتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي و احاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا و اتمني مكنش طولت عليكم.
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