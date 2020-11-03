شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أحمد مالك يرد على هذا الفيديو الفاضح له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الفنان أحمد مالك بيانا ناريا رد فيه على تداول فيديو له أثناء وجوده بأحد المتاجر يزعم سرقةه لسلعة وعدم دفع ثمنها.

وقال مالك في بيان عبر “فيس بوك”: في فيديو غريب نزل ليا و انا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، و بعد ما دفعت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج.

أضاف: محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، و سأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل، تم تصويري بدون اذني و تركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن و عدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاسخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب.

وتابع: ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الموقعة الغريبة و المهينة. و الي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا. اتمني اكون عند ثقتكم و اتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي و احاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا و اتمني مكنش طولت عليكم.